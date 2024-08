Ciclista para 'dentro de carro' após ser atropelado em avenida de Ivinhema

Um ciclista, de 74 anos, foi parar dentro de um carro após ser atropelado durante a tarde de quarta-feira (31), na Avenida Honduras, em Ivinhema.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Nova News, depois da colisão a vítima voou e foi parar dentro do veículo, enquanto sua bicicleta ficou debaixo do Fiat Uno.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado, imobilizando e socorrendo o idoso. Apesar de estar consciente e orientado, ele teria sofrido uma fratura no fêmur direito, ferimentos no rosto e muitas dores na lombar.

O homem foi levado para o Hospital Municipal de Ivinhema, onde recebeu atendimento médico especializado.

Apesar do ciclista ter ficado ferido, o motorista do carro não teve lesões e ficou no local do acidente, prestando os esclarecimentos sobre o caso para a Polícia Militar.

