Com auxílio do BOPE na negociação, homem desce de torre de telefonia em Campo Grande

O homem que escalou uma torre de telefonia e chegou a jogar fogo em militares do Corpo de Bombeiros, finalmente desceu no início da manhã desta quarta-feira (17). Foram pelo menos 16h de espera, paciência e negociação que contou com auxílio do BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Após a descida, ele recebeu atendimento por parte dos Bombeiros que permaneceram do início ao fim do caso.

O indivíduo deve ser encaminhado para um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) na cidade para um possível tratamento.

O caso aconteceu na rua Alexandre Fleming, na Vila Bandeirantes, e foi necessário fechar a quadra que envolve ainda as ruas Salim Maluf e Dr. Mario Quintanilha.

Inicialmente, apenas o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estavam no local desde às 16h30 de terça-feira (16), mas com o passar das horas e insistência do indivíduo em permanecer na torre, equipes do BOPE foram acionados para negociar a descida.

Essa não é a primeira vez que o homem causa esse tipo de situação. No início do mês, o mesmo indivíduo subiu numa torre na região do Coronel Antonino, onde permaneceu por 15h, após aceitar a negociação também envolvendo o BOPE e descer do local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também