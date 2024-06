Com frio, ladrão invade casa para dormir na cama de idoso na Vila Margarida

Um idoso, de 64 anos, chamou a Polícia Militar depois de chegar em casa da fazenda onde trabalhar, encontrar o portão aberto e a porta arrombada durante a hora do almoço desta segunda-feira (3), na Vila Margarida, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, antes mesmo de entrar, ele acionou as autoridades policiais, pois temia que alguém estivesse dentro do imóvel. Quando os militares chegaram, encontraram o cadeado da porta arrebentado.

A casa estava toda revirada. Ao entrar no quarto, encontraram o ladrão, de 38 anos, dormindo na cama do idoso. Quando questionado sobre a invasão, o criminoso disse acreditar que o imóvel estava vazio, por isso resolveu entrar para fugir do frio e dormir.

Alguns objetos, como televisão, fios elétricos, relógio do padrão de luz, um botijão de gás e um compressor de ar foram furtados da residência.

Durante checagem no sistema policial, foi constatado que o criminoso possui algumas passagens por crimes de furto. Diante da situação, ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso foi registrado como furto e violação de domicílio.

