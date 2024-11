Condenada a 12 anos de prisão por estupro, mulher é presa em Bonito

Uma mulher, de 32 anos, que não teve o nome divulgado foi presa durante a manhã de segunda-feira (25) pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Bonito.

Conforme as informações da Polícia Civil, as equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente) realizaram a prisão no âmbito da Operação HAGNOS, coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A autora em questão, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime após ter sido condenada a 12 anos de prisão, com a sentença sendo cumprida em regime fechado inicialmente.

Ainda na segunda-feira, diversas ações foram realizadas na Capital e no interior do Estado, com fiscalizações em pontos vulneráveis, atendimento de denúncias e cumprimento de mandados de busca e apreensão e/ou prisão.

