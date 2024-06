Condenado por homicídio e tráfico de drogas em Sergipe é preso em Costa Rica

Homem, de 32 anos, condenado por homicídio e tráfico de drogas em Sergipe, foi preso durante a tarde de segunda-feira (17), na Rua Deputada Ivete Vargas, região central de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a prisão foi resultado de um trabalho conjunto da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a Polícia Militar de Sergipe.

Na ocasião, ele foi encontrado em uma casa, em Costa Rica. Ao ser abordado, ele confirmou que estava sendo procurado, pois havia sido condenado por homicídio e tráfico de drogas.

Diante da situação, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

