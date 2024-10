Condenado por homicídio no Macapá é preso em bairro de Campo Grande

Gerson Cordeiro Leal, de 54 anos, condenado por homicídio no município de Macapá, no Amapá, foi capturado na manhã desta quinta-feira (31), no bairro Vila Glória, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a prisão aconteceu por uma equipe da Polícia Federal durante o cumprimento de um mandado de prisão.

O documento foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá. Após ser preso, ele foi conduzido para a delegacia de plantão de Campo Grande.

Conforme apuração do JD1 Notícias, Gerson possui uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão para serem cumpridos no regime fechado.

O caso, em Campo Grande, foi registrado como evasão de custódia legal.

