Condenado por matar mulher com 16 facadas é preso pelo Garras em Jaraguari

Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) prenderam durante uma ação neste domingo (2), Juarez Gomes Ricaldes, de 43 anos, acusado e condenado pela morte de Aline Lima Machado, no ano de 2018, em Campo Grande. Ele matou a mulher com pelo menos 16 facadas.

A prisão aconteceu na cidade de Jaraguari, a 47 quilômetros de capital sul-mato-grossense, após o cumprimento de um mandado de prisão que havia sido expedido há seis dias, no dia 27 de maio, pelo Poder Judiciário.

Após tomarem conhecimento do documento, o Garras iniciou diligências no intuito de localizar Juarez e realizar sua captura. Nesses seis dias intenso de buscas e informações, os policiais conseguiram identificar que o condenado estava morando em Jaraguari.

Logo que conseguiram o endereço, foram em busca do homem e realizaram o cumprimento do mandado de prisão contra ele, que não ofereceu resistência e foi encaminhado para a delegacia do Garras, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime que Juarez cometeu contra Aline foi classificado como homicídio qualificado e após o julgamento dele no ano passado, ele foi condenado a uma pena de 12 anos.

