Contrabandista capota carro ao fugir da polícia na fronteira

Um contrabandista, que não teve o nome divulgado, capotou o carro que conduzia ao tentar fugir da polícia durante a manhã de quarta-feira (7), na MS-380, zona rural de Laguna Carapã.

Conforme as informações policiais, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo diligências pela região quando viram um Fiat Pálio e um Chevrolet Corsa seguindo em alta velocidade por uma estrada vicinal.

Assim que perceberam a aproximação da viatura, o condutor do Corsa abandonou o veículo, correu para a mata às margens da estrada e não foi localizado. Já o motorista do Palio perdeu o controle da direção e capotou. Ele precisou ser socorrido até o hospital municipal de Laguna Carapã.

Os policiais contaram com o auxílio de uma pá carregadeira para remover o veículo capotado até um local apropriado para o reboque.

Ainda segundo o DOF, na somatória dos trabalhos foram apreendidos dois fardos de relógios e outros dois de óculos, além de 850 pacotes de cigarros contrabandeados do país vizinho.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã, com o auxílio da viatura guincho do DOF. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 136 mil.

