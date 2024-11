Bombeiros encontram corpo de menino de 9 anos que sumiu em rio de Chapadão do Sul

O menino, de apenas 9 anos, que estava desaparecido após cair no Rio Aporé, em Chapadão do Sul, foi encontrado sem sinais vitais por mergulhares do Corpo de Bombeiros durante a manhã desta segunda-feira (11).

Conforme as informações dos miliares, agora é aguardada da chegada da Perícia Técnica de Paranaíba no local onde o corpo, que irá fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Ainda ontem (10), foi divulgado pela corporação que as equipes foram acionadas para ir até a propriedade, que fica na rodovia sentido Cassilândia. Uma mulher, de 33 anos, que tentou salvar o pequeno, também morreu afogada.

Ao chegar no local, os populares usaram barcos para ajudar o Corpo de Bombeiros, sendo eles responsáveis por achar o corpo da mulher.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

