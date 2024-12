Corpo de homem-bomba do STF é liberado e levado para cremação

O corpo de Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba do Supremo Tribunal Federal (STF), também conhecido como Tiü França, foi liberado pela Polícia Federal (PF) e agora deve seguir para a cremação.

A causa da morte de Francisco foi traumatismo cranioencefálico, e segundo laudo pericial, os exames apontam que o homem-bomba, deitado e com a cabeça encostada no chão, teria segurado um artefato explosivo com a mão direita, contra a própria cabeça e em contato com a pele.

Uma tomografia relevou uma lesão severa no polo encefálico de Francisco, além de queimaduras na face, o que confirmou os danos causados pela explosão. O corpo ficou desfigurado após o atentado.

