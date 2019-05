Corpo de pescador desaparecido é encontrado no Rio Amambaí

Matheus Henrique, com informações do Tá na Mídia Naviraí

O Corpo de Bombeiros encontrou, na início da noite de terça-feira (28), o corpo do pescador José Sodre Neto, 63 anos, no Rio Amambaí, em Juti. Ele estava desaparecido desde sábado (25).

José é dono de um sítio às margens do rio e foi visto pela última vez pescando em um deck, a 500 metros da cachoeira do Salto Pirapó.

De acordo com informações, o corpo foi encontrado por volta das 17h20, a cerca de três quilômetros do local onde ele estava pescando. O fato de o rio ter duas quedas d’água dificultou as buscas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que irá apontar a causa da morte.

