Pescador encontrado morto foi deixado pelo sobrinho um dia antes, no rio Dourados

O sobrinho do pescador João Valério Ortiz, 64 anos, que foi encontrado morto no domingo (21), no rio Dourados relatou a polícia que deixou o tio no local, no sábado (20).

De acordo com o depoimento, o rapaz levou o tio para pescar próximo à ponte, no acesso a Laguna Carapã. Quando retornou para buscá-lo, chamou por João e o pescador não respondia.

O sobrinho que teve a identidade preservada relatou ainda se aproximou do local onde João estaria e encontrou os acessórios de pesca. Durante buscas, ele encontrou o corpo enroscado em galhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da água. A suspeita é que a vítima tenha passado mal, caído na água e se afogado, já que não há sinais de violência em João.

O caso está sendo investigado pela polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também