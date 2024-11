Corpo em decomposição encontrado na MS-112 é de jovem de 20 anos

Foi identificado como João Pedro Ferreira dos Santos, 20 anos, o cadáver encontrado ao lado de um carro às margens da MS-112, em Selvíria. O jovem era morador de Três Lagoas.

Saiba Mais Polícia Corpo em decomposição é encontrado ao lado de carro na MS-112

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipe policial foi acionada por um morador da região ao perceber o Renault Clio com placas de Araçatuba (SP) abandonado às margens da estrada vicinal, com um cadáver do lado.

Policiais da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, perícia e equipe da Delegacia de Selvíria estiveram no local e constataram marcas de tiro de arma de fogo na cabeça do rapaz.

Próximo à porta do passageiro foi encontrada cápsula de pistola calibre 380 e uma pequena poça de sangue.

Conforme informou a perícia, o corpo estava no local há cerca de 24 horas. O caso passou a ser registrado como homicídio e está sendo investigado.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Corpo em decomposição é encontrado ao lado de carro na MS-112

Deixe seu Comentário

Leia Também