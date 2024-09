CPF's Cancelados: Trio morre após entrar em confronto com a PM em Aquidauana

Três homens, identificados como Juan Thalles Miranda dos Santos, de 24 anos, Leonardo de Lima Medeiros, de 28, e Lucas de Moura Escobar, vulgo Jacaré, de 29, foram mortos na tarde sexta-feira (6) após entrarem em confronto com a Polícia Militar em Aquidauana.

Uma equipe da Força Tática do 7º Batalhão da PM foi acionada para intervir em um conflito relacionado a uma propriedade localizada no Distrito de Cipolândia, ainda dentro do limite municipal aquidauanense.

Ao chegarem no local, a equipe recebeu a informação que um grupo de homens estavam armados em uma chácara, realizando vários disparos de arma de fogo.

Ao se aproximarem da chácara, os policias deram ordem para que o trio largasse as armas. Foi neste momento que os três miraram suas armas contra os policiais e abriram fogo, com os policiais se defendendo e realizando disparos contra os autores.

Os três foram atingidos pelos disparos, sendo desarmados e socorridos até o Hospital de Aquidauana. Apesar de serem socorridos, eles não resistiram aos ferimentos e vieram à óbito na unidade hospitalar.

Com uma extensa ficha criminal, a polícia encontrou três armas de fogo e vários tabletes de maconha com os criminosos, além de um macaco acorrentado com sinais de maus-tratos.

