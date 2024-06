Criança apanha da vó, conselheiros tutelares vão verificar e são xingados pela autora

Mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa depois de bater no neto e desacatar os conselheiros tutelares que acompanhavam o caso na cidade de Rio Verde do Mato Grosso, durante a manhã desta segunda-feira (10).

Conforme as informações do site Rio Verde News, duas pessoas do Conselho Tutelar da cidade foram até o endereço da autora, onde apuravam o fato de uma criança ter sido agredida pela avó. O pequeno estaria com várias marcas pelo corpo.

Ao tentar conversar com a suspeita, a mulher ficou irritada e começou a apresentar um comportamento agressivo, xingando os conselheiros. Depois de causar um breve tumulto, a Polícia Militar foi acionada, para acompanhar o caso.

A mãe da criança teria saído da casa antes da chegada da polícia e não foi localizada.

Diante da situação, as partes foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de MT (MS).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também