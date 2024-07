Criança de 10 anos é abusada pelo tio ao brincar em piscina em Três Lagoas

Uma menina, de apenas 10 anos, conseguiu contar para a mãe que foi estuprada pelo tio paterno enquanto ‘brincava’ na piscina no dia 18 de fevereiro, em Três Lagoas. Ela teve coragem para contar sobre o crime apenas esta semana.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site JP News, a criança foi convidada para ir até a casa do suspeito pela ex-mulher dele, para que brincasse com as primas.

Acreditando que a filha estaria segura, a mulher deixou que ela fosse. Porém, enquanto a menina brincava com a prima, de 4 anos, o tio começou uma brincadeira onde as meninas tinham que mergulhar e pegar objetos no fundo da piscina. Aproveitando a situação, ele passou a mão e esfregou o órgão genital dela.

Sem conseguir guardar isso por mais tempo, a criança contou sobre o caso para uma profissional da escola que estuda. A menina disse que desde o dia do abuso passou a sentir dores nas partes íntimas, o que depois de um tempo, a encorajou a contar para alguém sobre o ocorrido, que até então manteve em segredo.

O caso foi então denunciado pela mãe da vítima para a Polícia Civil e será investigado.

