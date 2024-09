Criança de 2 anos é socorrida após portão cair em sua cabeça em Aquidauana

Uma criança, de apenas 2 anos, ficou ferida após um portão cair sobre sua cabeça durante a tarde de quinta-feira (5), na Rua Veriano Rodrigues Chagas, no bairro Vila Eliane, em Aquidauana.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Princesinha News, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local onde o acidente havia acontecido. Ao chegar, os militares encontraram a criança no colo da mãe.

Consciente e orientada, ela estava com um corte na parte lateral da cabeça. O sangramento, ocasionado pelo corte, já havia sido controlado pela família. Segundo o relato da mãe, o acidente ocorreu quando um portão de grade caiu sobre a criança, causando o ferimento.

Apesar de já estar com o sangramento controlado, a menina foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para uma unidade de saúde, onde passaria por exames mais detalhados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também