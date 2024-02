Criança de 3 anos apresenta sangramento vaginal e avô vai preso por estupro em Juti

Depois de receber a denúncia de que um homem de 54 anos teria tocado na genitália da neta de 3 anos de idade, o abusador, reicidente foi preso em flagrante no sábado (17), em Juti.

Os pais perceberam que a criança apresentava incômodo na região genital, somado com leve sangramento. A criança relatou que o avô havia introduzido o dedo em suas partes íntimas e os responsáveis acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil para atender o caso.

Equipes da Delegacia de Caarapó e Juti empreenderam diligências e localizaram o autor, que foi preso ainda no período da tarde e está à disposição da Justiça.

O abusador, já havia denunciado por crime sexual recente, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, com causa de aumento de pena, em tese, em razão do parentesco.

