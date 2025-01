Criança de 5 anos que se afogou em piscina morre quatro dias depois na Santa Casa

O pequeno Lucca Ortiz, de apenas 5 anos, morreu quatro dias após se afogar na piscina de casa e ser socorrido em estado grave durante a quarta-feira (1º), em Anastácio. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o site O Pantaneiro, Lucca foi encontrado desacordado na piscina de casa pela mãe, que retirou o menino da água e correu para a casa do vizinho, que é bombeiro. Enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros eram acionadas, ele realizou manobras de reanimação na vítima.

Ele foi logo atendido e levado para o hospital da cidade. Porém, devido ao seu estado de saúde, precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde estava internado.

Apesar dos esforços médicos, o pequeno não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo durante a tarde de sábado (4). O velório de Lucca foi realizado até a manhã de hoje (5), na Igreja Missionária de Anastácio.

