Criança de 9 anos é estuprada após aceitar doce de estranho em MS

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante após oferecer doce para conseguir estuprar uma criança, de apenas 9 anos. O caso teria acontecido durante a tarde de segunda-feira (20), na Vila Crepúsculo, em Amambai.

Segundo as primeiras informações, o suspeito teria visto a criança brincando na frente de casa quando ofereceu chiclete e bolacha à menina. Depois disso, ele pediu para que a menor o acompanhasse até uma construção, onde estaria trabalhando.

Cerca de uma hora depois, os familiares da vítima sentiram falta da criança e começaram a procurar por ela. Em determinado momento, o irmão mais velho viu a menina na garupa da bicicleta do autor.

Assustado com a presença dos familiares, o homem teria derrubado a vítima e tentado fugir do local para não ser preso, mas foi alcançado. No momento da prisão, o homem disse à guarnição da Polícia Militar que seria tio da criança, o que foi desmentido pelos parentes da menor. Sem saída, ele confessou ter oferecido doces à menina, mas negou todas as acusações de abuso sexual.

A criança estava com arranhões pelo corpo, com a roupa suja e apresentando sangramento na parte íntima. Conforme o site A Gazeta News, a menina passou por exames de corpo de delito que comprovaram o crime de estupro.

Diante da situação, o caso foi levado para a delegacia e registrado como estupro de vulnerável.

