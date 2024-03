CrianÃ§a Ã© socorrida apÃ³s se afogar em piscina de residÃªncia no Guanandi

Criança, de 1 ano, foi socorrida pelos próprios pais, na manhã desta sexta-feira (22), e encaminhada para o Centro Regional de Saúde do Aero Rancho, após se afogar na piscina da residência. Apesar do susto, as primeiras informações apontam que a vítima está bem e deve permanecer em observação, mas que deixou a família bastante desesperada.

O JD1 Notícias apurou os detalhes dessa ocorrência que mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estiveram na residência da família no bairro Guanandi, em Campo Grande. Para o delegado Felipe Madeira, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, foi um verdadeiro milagre.

O delegado pontuou que a família já havia colocado uma boia para que a criança conseguisse nada e acredita que esse movimento foi fundamental para evitar uma tragédia, que acabou salvando a vítima.

"Chegamos aqui, conversamos com o pai e de imediato informou que a criança está bem, já foi atendida no posto, graças a Deus, até por um milagre sobreviveu. Pelo que falaram, ela ficou um ou dois minutos ali na água, sozinha, mas eles já tinham colocado a criança com supervisão com boia, para aprender a nadar e eu acho que provavelmente foi isso que acabou salvando.", disse.

Durante as diligências, o pai da criança foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos com intuito de saber se houve algum tipo de omissão, mas para Felipe, "acredita-se que foi um descuido mesmo".

A reportagem soube que a piscina não possui grade de proteção e o delegado frisou que é importante que as famílias redobrem o cuidado em relação a esse fato, justamente para evitar tragédias. "É uma coisa bem comum de acontecer e a gente tem que ressaltar para quem tem criança pequena, redobrar o cuidado".

O caso em questão deve ser registrado como abandono de incapaz, contudo, não há autoria. A polícia deve ouvir algumas versões, principalmente da família para apurar toda a dinâmica do fato.

