Crime em familia: Pai e filho são presos por tráfico de drogas

No sábado (17), o Batalhão de Polícia Militar de Choque realizava patrulhamento em uma zona rural na BR- 060, de Campo Grande, quando abordaram um veículo com 59kg de maconha. Arlinei de 39 anos dirigia o veículo e seu filho Arlei de 18 anos estava no banco de passageiro.

Segundo boletim de ocorrência, em buscas no carro, foram encontrados escondidos no interior das portas e assoalho, 85 tabletes de maconha, com o peso total de 59 kh, conforme o laudo da policia.

Ao serem questionados sobre o destino da droga, informaram que o carro foi carregado na cidade de Ponta Porã - MS e teria destino final na cidade de Presidente Prudente - SP, com a promessa de pagamento no valor de R$ 2 mil reais.

A droga e o veículo foram entregues ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

Pai e filho tentaram fugir mas não tiveram sucesso e foram encaminhados algemados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

