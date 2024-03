Um professor, conhecido como Jair Cabeludo, e um aluno, identificado até o momento como João Vitor, morreram ao serem baleados durante a manhã desta sexta-feira (15), ao lado de uma creche localizada no município de Sonora. O motivo do crime seria ‘guerra por território’ entre facções.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, os dois estavam dentro da unidade de ensino quando os atiradores chegaram. Assim que começou os disparos, os dois correram e o professor chegou a tirar os alunos do ginásio, mas foi alcançado e assassinado.

O que levanta a hipótese de uma ‘guerra’ entre facções, é um recado deixado próximo aos corpos das vítimas dizendo: ‘Comunicado CVMS, viemos deixar bem claro pra vocês que estamos em Sonora e daremos o sangue pela nossa luta’.

O site Edição MS, informou que as facções Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), vem fazendo a cidade sofrer com a batalha entre as duas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também