De volta ao presídio, interno é flagrado com maconha

William Wagner Vargas, 32 anos, um interno em regime semiaberto foi flagrado por agentes penitenciários no final da tarde de quarta-feira (25), ao tentar entrar no local com duas porções de maconha escondidas no tênis.

O caso ocorreu por volta de 18h50, quando William, que cumpre pena por furto, dava entrada no presídio.

A droga pesou 154 gramas e na abordagem, o rapaz ainda estava em posse de R$ 106 reais. Questionado, alegou que o dinheiro era fruto de trabalho e o entorpecente seria para consumo próprio.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e autuado em flagrante pelo tráfico.

Deixe seu Comentário

Leia Também