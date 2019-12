PRF aprende carro de passeio com mais de 40kg de maconha

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (20) 46 kg de maconha em um carro de passeio em Camapuã.

Os agentes realizavam fiscalizações no km 200 da BR 060, quando abordaram um carro da Volkswagen, modelo Voyage, com placa de Belo Horizonte, MG. Durante a vistoria, foram encontrados compartimentos ocultos que estavam preenchidos com a droga.

O motorista e a passageira, ambos com 23 anos, revelaram ter pego o veículo em Belém, PA e levado até Ponta Porã, onde foi colocada a droga por traficantes.

Segundo o acordado, eles teriam de retornar com o automóvel carregado para Belém.

Os dois foram presos, o veículo e o ilícito foram encaminhados à Polícia Civil em Camapuã.

