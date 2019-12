Mais de 4 t de drogas apreendidas foram incineradas

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

A Polícia Civil de Coxim incinerou 4,5 toneladas de maconha e haxixe, nesta quarta-feira (18), que foram apreendidas pelas forças de segurança no município e região. A destruição das drogas aconteceu nos fornos da margem, na BR-163.

De acordo com a Polícia Civil a maioria das drogas, ou seja, mais de 3 toneladas foram apreendidas na cidade de Alcinópolis.

A incineração contou com trabalhos de investigadores, escrivães e delegados da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim e da Delegacia de Alcinópolis e com o apoio do exército local.

O ocorrido teve início às 5 horas da manhã e às 17 horas todas as drogas já haviam sido destruídas.

Deixe seu Comentário

Leia Também