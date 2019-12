DEFRON incinera quase 10t de drogas apreendidas

Marya Eduarda Lobo, com informações do Porã News

A Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes de Fronteiras (DEFRON) incinerou 9 toneladas 648 quilos de entorpecentes entre eles maconha, haxixe, cocaína , crack e outros derivados apreendidos na região de fronteira.

Todo este entorpecente foi apreendido entre outubro a dezembro deste ano em operações realizadas pelo DEFRON e pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A incineração ocorreu nas dependências da Farinheira São Francisco, no Distrito Industrial e foi acompanhada por representantes do Ministério Público Estadual e membros da vigilância sanitária de Dourados.

Esta foi a 9ª incineração de drogas feita pela DEFRON no ano de 2019, totalizando aproximadamente 114 toneladas e 700 quilos de entorpecente destruído no período.

Segundo o Coronel Marcos Paulo Gimenez, diretor do DOF. ‘‘O resultado das incinerações é o reflexo da efetiva otimização dos meios operacionais em conjunto com a excelente interação entre o DOF e a DEFRON, no combate aos crimes transfronteiriços”, concluiu.

Marcos Paulo disse também que estas grandes apreensões de drogas realizadas o estado refletem diretamente em questões de segurança pública por todo o país, uma vez que a maior parte destas apreensões se destina a outros estados e tem o estado do MS apenas como “corredor de passagem”, sendo certo ainda que é o lucro do tráfico de drogas que alimenta as grandes organizações criminosas e fomentam a violência por todo o Brasil.

