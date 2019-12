Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas

Breno Alves Soares foi denunciado anonimamente reportado como tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Vila Santa Luzia, na cidade de Campo Grande. A Polícia Militar ao receber a denúncia se dirigiu ao local a fim de localizar o indivíduo.

O autor foi localizado estacionando o veículo indiciado, foi realizada uma busca pessoal e encontrado um cartucho de arma de fogo calibre 38 intacto no carro. O mesmo negou saber da existência do material.

Os policiais militares iniciaram então uma busca no quintal de sua residência, onde foi localizada no interior de uma varanda nos espaços das telhas, uma sacola amarela.

Segundo o boletim de ocorrência, continha uma balança de precisão, com 5 porções de droga sendo 4 delas distribuídas com o peso de 10 gramas e 1 maior com peso de 32 gramas de cocaína.

Já na busca no interior da casa, foi localizada em um dos quartos uma arma de fogo do tipo revolver, e junto um grande volume de dinheiro, contabilizando mais de R$ 23 mil reais distribuídos em varias cédulas.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor e deixado o veículo aos cuidados de sua esposa Stefany Caroline.

