Fim do tráfico de animais silvestres depende de população

Fiscais do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e policiais militares ambientais desenvolveram a Operação Bocaiuva para reprimir o tráfico de animais silvestres.

Somente em três ocorrências, 170 filhotes de papagaios foram apreendidos e levados para Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), onde recebem cuidados até estarem prontos para voltar para a natureza.

Apesar da operação, a zootecnista Ana Paula Felício, coordenadora da Unidade de Fauna da Gerência de Recursos Pesqueiros e Fauna do Imasul alerta a necessidade do apoio de uma população consciente “Enquanto tiver gente que compre, vai ter quem se arrisque a traficar”, afirmou.

O Projeto Papagaio Verdadeiro divulgou dados em 2018 que 85% dos ninhos das araras foram violados na região do Vale do Rio Ivinhema, onde há maior ocorrência da espécie no Estado e também é o local mais utilizado por traficantes, pela proximidade com São Paulo, o mercado consumidor.

