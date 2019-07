Crea-MS seleciona estagiários para atuação em Campo Grande

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea-MS) está com inscrições abertas até o dia 26 de julho para o processo de seleção de estagiários que irão atuar no órgão, em Campo Grande. A vaga para estudante de Administração será para composição de cadastro reserva. Já o estudante de Direito será selecionado para contratação imediata. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

O estagiário receberá uma bolsa no valor mensal de R$ 944,81 e mais R$ 65 de auxílio transporte. Os interessados que desejam inscrever-se devem acessar o formulário disponível no anexo I do edital que deve ser impresso, assinado e entregue junto aos demais documentos exigidos, na sede do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), localizado na Rua Rio Grande do Sul, 210/220.

Do total de vagas oferecidas pelo processo seletivo, 10% serão reservadas para estudantes com deficiência. A classificação dos candidatos será feita por análise do histórico escolar, precedida de entrevista. Mais informações pelos telefones 67 3003-2433 (CIEE) ou 0800-368-1000, ramal 1034 (Crea-MS).

