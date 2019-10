PMA multa infratora por manter papagaios em cativeiro com asas cortadas

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Bataguassu, recebeu denúncia na quarta-feira (16), de que uma mulher de 42 anos cuja a identidade não foi divulgada, estaria com papagaios em sua residência, localizada em uma fazenda no município de Anaurilândia. A equipe foi ao local e encontrou na residência da denunciada, três papagaios mantidos ilegalmente em cativeiro.

Ao apreender os papagaios, os Policiais perceberam que estavam com as asas cortadas, caracterizando-se maus tratos. Havia também duas aves exóticas, da espécie periquito australiano e um canário belga, que são consideradas pelas normas como domésticas e não foram apreendidas.

A infratora responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção pela manutenção dos animais ilegalmente em cativeiro e de três meses a um ano por maus-tratos. A PMA efetuou multa administrativa de R$ 16.500,00, contra a autuada pelas duas infrações. Os animais serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais silvestres (CRAS), na Capital.

Operações conjuntas com Ibama e Icmbio (2018)

No ano passado (2018), no período crítico de retirada de papagaios, agosto a dezembro, a PMA realizou diversas operações preventivas em conjunto com o IBAMA e ICMBIO, com 55 participantes entre Policiais e fiscais, com apoio do IBAMA de Brasília. Essas operações preventivas podem ter influenciado na diminuição de apreensões dos papagaios em 2018, com relação a 2017.

