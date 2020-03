Denúncia aponta que guarda assassino está no Aero Rancho

O guarda municipal, Valtenir Pereira da Silva, 35 anos, afastado da corporação por executar a tiros a ex-namorada, Maxelline da Silva dos Santos, 28 anos, na madrugada do último domingo (1º), pode estar escondido na região do Aero Rancho.

Ele cometeu o crime e fugiu, desde então, a polícia trabalha para localizar o paradeiro de Valtenir. Nesta manhã, uma denúncia anônima apontou que o autor foi visto na residência de familiares na região do Aero Racho.

Com o auxílio de outras forças de segurança, a Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), fechou o cerco na região que tem reforço aéreo. Durante as buscas, foram apreendidas uniformes da Guarda Municipal, carteira funcional e outros pertences pessoais do suspeito, tudo indicando que conseguiu fugir momentos antes da chegada da polícia ao local indicado pelo denunciante anônimo. A arma usada no crime não foi localizada. A polícia acredita que ele deve ter levado, sinalizando que não pretende se entregar.

A polícia conta com a ajuda da população para denuncias anônimas. Quem ver ele em algum lugar pode ligar no 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também