Desaparecido desde sÃ¡bado, pescador Ã© encontrado morto Ã s margens do Rio Verde

Fábio Rogerio Bien, de 53 anos, foi encontrado boiando às margens do Rio Verde durante a manhã desta segunda-feira (18), na região de Brasilândia, conhecido por Rio verde. Ele estava desaparecido desde sábado (16), quando caiu do barco em que estava.

Segundo as informações iniciais, Fábio havia saído para pescar com um amigo pela região. Porém, a corda do cevador (saco de isca) teria enroscado na hélice, fazendo a embarcação tombar.

Os dois acabaram caindo na água, mas o amigo de Fábio conseguiu nadar até a margem do rio, saindo da água. No entanto, a vítima não teve a mesma sorte e desapareceu.

As equipes do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi acionada, fazendo buscas pela região até encontrar o corpo de Fábio boiando às margens do rio, logo nas primeiras horas da manhã de hoje.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

