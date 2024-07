Desaparecido desde sexta, idoso é encontrado morto e enterrado em quintal de Sidrolândia

O idoso, Airton Rocha Gonçalves, 61 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (28), foi encontrado morto durante está segunda-feira (1°), no Assentamento Eldorado, em Sidrolândia.

Conforme as informações do site Babalizando MS, o crime teria sido motivado por conta de um roubo, onde os assaltantes levaram a moto da vítima, que já foi recuperada pela Polícia Civil.

As diligências, para localizar o corpo de Airton e os autores não pararam, até que hoje, as equipes encontraram o corpo de Airton enterrado no quintal de uma residência.

Duas pessoas já teriam sido presas por envolvimento no crime. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica trabalham no local em que o corpo da vítima foi localizado.

