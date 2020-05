Devido aposentadoria do coronel Acosta, MS troca Comando-Geral da PM

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O coronel Marcos Paulo Gimenez, de 46 anos, assumiu do coronel Waldir Ribeiro Acosta, de 56 anos, o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (22). A cerimônia da passagem de comando ocorreu às portas fechadas em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o Governo do Estado, durante o discurso de despedida, Acosta destacou que um dos seus maiores marcos durante os três anos à frente da PM foi a redução do índice de crimes no Estado.

“Conseguimos fazer a redução criminal que é muito importante para a nossa sociedade. De 2018, dos 12 itens aferidos, 11 tiveram redução criminal. Em 2019, de 12 itens aferidos, 12 tiveram redução. Tudo isso, ocorreu graças ao trabalho em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil com apoio dos Corpo de Bombeiros Militar. É um trabalho em conjunto da Sejusp e da PM, dos policiais que estão na linha de frente fazendo a diferença diuturnamente”, enumerou.

Coronel Waldir ainda fez questão de falar sobre a transparência na corporação e do o apoio que sempre teve do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). “Tivemos o fortalecimento da nossa Relações Públicas, PM5, da Corregedoria da corporação e da Ouvidoria”, pontuou.

O oficial enfatizou também o sucesso nas operações, que resultaram no “aumento nas prisões, recordes de apreensões de drogas, contrabando e descaminho e, principalmente, no contrabando de cigarros”, enalteceu.

Durante a solenidade o coronel Renato dos Anjos Garnes foi nomeado subcomandante-geral da PM, substituindo o coronel Edmilson Lopes da Cunha, que ocupava o cargo na gestão do coronel Waldir Acosta.

