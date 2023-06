Dia de sorte: Carro é partido ao meio durante acidente e passageiros saem 'ilesos'

Um Volkswagen Gol e uma Fiat Toro ficaram completamente destruídos após um grave acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (7), na rodovia MS-145, em Glória de Dourados. Um dos veículos chegou a ser partido ao meio por conta do impacto.

Segundo informações do site MS News, a colisão entre os veículos aconteceu por volta das 8 horas nas proximidades do Distrito de Guassulândia, município de Glória de Dourados.

A dinâmica passada pelo site aponta que o Gol estava puxando uma carretinha, quando a Toro acabou atingido à traseira do veículo. No primeiro veículo estava dois homens e no segundo apenas o motorista.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul atendeu o acidente e encaminhou as vítimas para uma unidade hospitalar, com ferimentos leves.

