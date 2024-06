Dois são alvos de operação por compartilhar e armazenar pornografia infantil em Dourados

Um homem, de 45 anos, e um adolescente, de 16 anos, foram alvos de mandados de busca e apreensão durante a 19ª fase da operação Sentinela, deflagrada nesta terça-feira (4), em Dourados.

Conforme as informações policiais, os dois estavam sendo investigados há 6 meses por compartilhar e armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM), na internet. Diante da situação, as equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), em conjunto com a Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Dourados e Instituto de Criminalística (IC), conseguiram solicitar a expedição dos mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Poder Judiciário.

Os alvos da operação foram localizados e verificado o acesso e armazenamento de centenas de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Os alvos foram conduzidos ao SIG – 1DP de Dourados, para esclarecimentos referentes ao crime do Art. 241 – B do ECA, bem como tiveram seus aparelhos celulares apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística – IC.

“Sentinela” é a operação permanecente desenvolvida pela DEPCA, com o objetivo de reprimir a exploração sexual infanto-juvenil, através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual. A DEPCA realiza as investigações a partir da parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

