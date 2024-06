Dono de kitnet 'sai na mão', com bandido ao flagrar imóvel sendo invadido em Miranda

O dono de um conjunto de kitnets, no bairro Nossa Senhora Aparecida em Miranda, entrou em luta corporal com um bandido ao flagrar o indivíduo tentando entrar em um imóvel na manhã desta terça-feira (3).

No fim de semana o mesmo conjunto de casas já havia sido invadido, na ocasião o autor levou um botijão que pertencia ao inquilino, no entanto logo depois foi encontrado e recuperado.

O dono e locatário das kitnets, Loreto Ortega de 59 anos, visitou o conjunto nesta manhã quando “deu de cara” com um invasor. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava pulando o portão de acesso, que foi remendado há pouco tempo, devido a invasão anterior.

Antes que o meliante, identificado como José Carlos Pereira de 47 anos, pudesse pular para dentro das kitnets, ele foi abordado pelo dono dos imóveis e partiu para cima dele aplicando uma “gravata”.

A vítima conseguiu se desvencilhar e usou uma garrafa de vidro que encontrou no local para se defender de José, conhecido na região como 'Alemão'.

O bandido fugiu do local ensanguentado e não foi encontrado pela Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Miranda como furto na forma tentada.

