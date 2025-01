Dono de posto de gasolina é assassinado a tiros durante o serviço na fronteira

O empresário Antônio Gomes foi morto a tiros durante a tarde desta segunda-feira (20), enquanto trabalhava no seu posto de gasolina em na linha internacional da zona de Cerro Corá no Paraguai, localizado a 40km da fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, um homem chegou ao local em um Ford Fiesta quando passou a disparar contra a vítima várias vezes.

O comissário Rolando Núñez está no local da execução, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

