Dono de terreno é multado em R$ 500 reais por incêndio

Na noite da sexta-feira (16), Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas receberam denúncias à noite, sobre fumaça vinda de um incêndio em resíduos em um terreno, em um rancho nas proximidades do balneário municipal, a 3 km da cidade, que causava transtornos aos moradores, e riscos de se espalhar para vegetação próxima.

No loca, a equipe encontrou folhas e outros resíduos sendo queimados pelo proprietário do rancho e percebeu que realmente havia muita fumaça no local. Além disso, o fogo no terreno colocava em risco mais vegetação. A equipe ordenou que o proprietário realizasse a extinção do incêndio. O infrator (42), residente no local, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500,00.

