Douradense é executado com 10 tiros e encontrado com mãos e pés amarrados em MT

O douradense Ewerson Wesley Pereira do Nascimento, de 21 anos, foi assassinado com pelo menos dez disparos de arma de fogo, sofreu tortura e ainda teve as mãos e os pés amarrados antes de ter seu corpo desovado em uma área de mata em Primavera do Leste, no interior de Mato Grosso. Três pessoas foram presas pelo crime de homicídio.

O caso foi só descoberto na manhã de quarta-feira (12), quando populares passavam por uma avenida no final do bairro Buritis V e visualizavam o corpo da vítima em meio a uma mata, próximo às margens da via.

Segundo informações do portal Clique F5, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, contudo, a vítima não apresentava nenhum sinal vital e seu óbito foi constatado, tendo assim, as autoridades sido acionadas para iniciar os procedimentos de investigação do fato.

A equipe médica detalhou que havia dez perfurações de arma de fogo e que ainda tinha marcas de tortura por algumas partes do corpo da vítima.

Ainda conforme o site, a Polícia Civil de Mato Grosso deu início as investigações e chegou rapidamente a três suspeitos, presos em flagrante pelo homicídio. A primeira suspeita é que uma briga entre Ewerson e um vizinho teria ocasionado o crime.

O site ainda aponta em suas informações que o vizinho teria 'denunciado' que o douradense fazia parte de uma facção rival a que predomina no estado mato-grossense. Diante disso, o jovem foi sequestrado, torturado e por fim, executado em uma espécie de 'tribunal do crime'.

O corpo de Ewerson Wesley foi transladado para Dourados e o velório teve início na manhã desta quinta-feira (13) na capela na Avenida Weimar Gonçalves Torres, mas não foi divulgado a hora do sepultamento.

