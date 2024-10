Dupla rende motorista de app e faz a limpa na conta bancária na Capital

Idoso, de 63 anos, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, foi rendido por dois assaltantes durante uma corrida do bairro Jardim Los Angeles com destino ao bairro Rita Vieira, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (30). Os criminosos fizeram a limpa na conta bancaria do trabalhador.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o idoso aceitou a corrida e verificou que um dos rapazes era de fato o solicitante. Durante parte do trajeto, ambos estavam bastante comunicativos, mas em um momento específico, colocaram capuz e anunciaram o assalto.

Eles ordenaram que o motorista desbloqueasse o celular e nisso foram feitos transferências de até R$ 3,5 mil de uma conta bancária. Além disso, roubaram R$ 1,2 mil que estavam com o idoso naquele momento, em uma mochila.

Em outro ponto do trajeto, os criminosos assumiram a direção do veículo, um Volkswagen Gol, de cor branca, e deixaram o idoso em uma rua isolada na região da Moreninha IV e seguiram com o veículo. A vítima conseguiu localizar uma pessoa e pedir ajuda, ligando para a Polícia Militar.

Pouco depois, na mesma rua em que ele conseguiu pedir ajuda, o idoso avistou um terreno baldio e um veículo, reconhecendo que se tratava do próprio automóvel tomado em assalto. O carro foi levado para a Defurv para procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como roubo com restrição da vítima e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

