Em minutos, Campo Grande registrou ataques severos de pitbulls em dois bairros

Em uma noite que parecia tranquila para Campo Grande, dois ataques de pitbull foram registrados quase que simultaneamente nos bairros Jardim das Macaúbas e Nova Campo Grande. A diferença é que um aconteceu por volta das 18h, enquanto outro teria sido registrado próximo às 19h.

A reportagem teve acesso aos dois boletins de ocorrência registrados na delegacia de plantão. No texto descrito pelas equipes da Polícia Militar, os dois ataques foram considerados severos, pois um cachorro foi morto no Nova Campo Grande, enquanto no Jardim das Macaúbas, o animal atacado teve dilaceração no pescoço e os tutores ainda tentaram agredir os militares.

No primeiro caso, no Nova Campo Grande, o ataque aconteceu na rua Cinquenta, onde proprietários de uma residência ligaram para a polícia para informar que um pitbull havia entrado no imóvel e atacado o animal de estimação dentro da cozinha. Mesmo com tentativas de separá-los com pauladas e tijoladas, o ataque foi mais feroz e o cachorro ferido não resistiu e morreu.

Após o fato, a família conseguiu tirar o pitbull da casa e prendê-lo num poste. O tutor apareceu momentos depois e informou a equipe da polícia que o cão escapou enquanto ele estava abrindo o portão. Ele foi responsabilizado pelo ato e encaminhado para a delegacia para procedimentos cabíveis.

Já no outro registro policial, no Jardim das Macaúbas, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a situação de omissão de cautela. No local, conversando com a família, foi informado que um pitbull avançou contra outro animal causando dilaceração no pescoço e dorso do cãozinho.

Enquanto os militares conversaram com a tutora do animal ferido, um casal - um rapaz, de 26 anos, e a companheira, de 29 anos - que se apresentou como tutores do pitbull, ficaram exaltados e investiram contra os policiais e com a proprietária do animal ferido. Foi preciso apoio de outras equipes da polícia e até presença de um guarda municipal de folga para acalmar o casal.

Mesmo assim, houve ameaça por parte do tutor do pitbull e ataque a capacetadas por parte da esposa do rapaz. Ambos foram autuados pela resistência e desacato aos militares e encaminhados para providências cabíveis na delegacia.

Ambos os casos foram registrados como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também