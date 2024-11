Empresário é preso ao tentar beijar funcionária de 16 anos a força em Três Lagoas

Um empresário, de 67 anos, foi preso após tentar beijar à força sua funcionária, de apenas 16 anos, durante a tarde de terça-feira (26), no Shopping Popular (Camelódromo), de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, populares acionaram a Polícia Militar após a menina se desesperar e começar a chorar, pedindo socorro em uma loja do comércio.

Ela detalhou para os militares que trabalha como menor aprendiz na loja do homem. Ontem, ela estava na cozinha quando foi surpreendida pelo idoso que havia acabado de sair do banheiro. Ao lavar as mãos na pia, ele tentou passa-las no rosto da adolescente, que se assustou e recuou.

Neste instante, ele a segurou pelos ombros para tentar beijá-la a força. Por conta disso, a menina saiu correndo e gritando por ajuda até parar na loja vizinha.

Ao ser questionado, o homem ficou irritado e hostil com os milites, negando os fatos narrados pela vítima. Durante a condução o suspeito chamou os policiais de ‘folgados’, uma vez que eles estavam atrapalhando seu dia de serviço.

Populares revoltados passaram a gritar, “safado”,e, “estuprador”, enquanto o comerciante, era retirado algemado da loja. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), como desacato e importunação sexual.

