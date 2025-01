Empresário é preso em flagrante após abusar de criança durante voo internacional

Um empresário de 30 anos, natural de Pernambuco, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (23), após desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, mais conhecido como Galeão, suspeito de abusar sexualmente de um menino de 11 anos durante um voo internacional.

O garoto contou à mãe que durante o voo, que partiu de Miami, nos Estados Unidos, o homem se aproximou dele e começou a prometer jogos infantis, e em seguida, começou a abusar sexualmente da criança.

No desembarque, a mãe procurou os policiais federais que atuam no Galeão e denunciou o abuso.

Na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), no Centro do Rio, os agentes confirmaram os relatos da vítima e embasaram a prisão em flagrante do empresário.

O empresário foi encaminhado à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, que tem pena de até 20 anos de reclusão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também