Encontrado ferido, homem acusa populares de terem o agredido no Guanandi

Homem, de 48 anos, foi encontrado com um ferimento na cabeça na noite desta segunda-feira (9), no bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele teria acusado alguns populares de terem ocasionado as agressões e consequentemente as lesões na cabeça e em outras partes do corpo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar soube que a situação estava envolvendo um paciente psiquiátrico e que estava causando transtornos na via e nos comércios da região.

Porém, ao encontrar o homem sentado ao meio-fio sangrando, questionou sobre o que havia acontecido, tendo ele relatado que não sabia por qual motivo foi agredido por alguns populares.

Ainda conforme o registro policial, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos a vítima e depois encaminhou para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

