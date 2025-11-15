Enteado é preso após esfaquear padrasto em Dourados

Um homem foi preso após esfaquear o padrasto nessa sexta-feira (14), em uma casa no BNH 4º Plano, em Dourados. De acordo com a polícia, o suspeito, de 32 anos, estava em crise de abstinência e teria avançado contra o padrasto, de 37, atingindo-o no tórax com uma faca.
A Guarda Municipal foi chamada ao local e encontrou o agressor trancado no quintal, em surto, gritando e ameaçando os agentes. Ele se recusava a abrir o portão, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros para auxiliar na negociação.
Depois de alguma resistência, o homem decidiu se render, mas voltou a ficar violento ao ser colocado no veículo da Guarda, sendo necessário o uso de arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo.
Na UPA, a vítima relatou que o enteado, identificado como Evo, ficou agressivo ao ser impedido de sair de casa durante a crise. Durante a discussão, ele pegou uma faca com lâmina de cerca de 16 centímetros e desferiu o golpe. Mesmo ferido, o padrasto conseguiu fugir com a esposa e pedir ajuda.
A faca foi apreendida e o autor detido.
