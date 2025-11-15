Menu
Enteado é preso após esfaquear padrasto em Dourados

O autor teve uma crise de abstinência e foi contido após ameaçar agentes da Guarda

15 novembro 2025 - 09h33
Um homem foi preso após esfaquear o padrasto nessa sexta-feira (14), em uma casa no BNH 4º Plano, em Dourados. De acordo com a polícia, o suspeito, de 32 anos, estava em crise de abstinência e teria avançado contra o padrasto, de 37, atingindo-o no tórax com uma faca.

A Guarda Municipal foi chamada ao local e encontrou o agressor trancado no quintal, em surto, gritando e ameaçando os agentes. Ele se recusava a abrir o portão, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros para auxiliar na negociação.

Depois de alguma resistência, o homem decidiu se render, mas voltou a ficar violento ao ser colocado no veículo da Guarda, sendo necessário o uso de arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo.

Na UPA, a vítima relatou que o enteado, identificado como Evo, ficou agressivo ao ser impedido de sair de casa durante a crise. Durante a discussão, ele pegou uma faca com lâmina de cerca de 16 centímetros e desferiu o golpe. Mesmo ferido, o padrasto conseguiu fugir com a esposa e pedir ajuda.

 A faca foi apreendida e o autor detido.

