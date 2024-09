Envolvido em morte de ex-PM na Paraíba, morre após levar tiro na cabeça na Capital

Morreu na madrugada desta terça-feira (3), Alisson Pereira da Silva, de 37 anos, o vendedor autônomo que levou um tiro na cabeça enquanto estava em uma borracharia, na Vila Piratininga, em Campo Grande, na manhã do dia 14 de agosto.

Conforme a complementação do boletim de ocorrência, a vítima permaneceu internada desde o dia do atentado, mas não resistiu ao ferimento e morreu às 2h33 de terça-feira, segundo relatado pela mãe do indivíduo.

No registro policial consta que a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de disparo de arma de fogo e verificou que o homem estava em estado grave e foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do atentado.

Um dia após a tentativa de homicídio, um homem foi preso portando a arma que teria sido utilizada no crime. A investigação do crime está sendo conduzida pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa).

Alisson Pereira era acusado de ter participado do homicídio do ex-policial militar Geraldo Bandeira César, no ano de 2019, em uma rodovia de Pombal, no Sertão da Paraíba.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também