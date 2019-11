“Época de queimada”, diz bêbado que ateou fogo em Ecoponto

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Marcial Damião Pereira, de 46 anos, foi autuado em flagrante por colocar fogo em um ecoponto, onde são depositados restos de madeira e galhos oriundos da poda de árvores na noite dessa terça-feira (4) em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, Damião estava bêbado e foi flagrado pela Guarda Municipal. Ele justificou dizendo que “é época de queimada”.

O incêndio foi controlado durante a noite, mas o Corpo de Bombeiros mantém uma equipe no local para impedir que o fogo que ainda queima o material depositado no local se espalhe para a reserva ambiental ao lado do ecoponto, no Parque do Lago II, região oeste da cidade.

Marcial foi detido por moradores que presenciaram o momento em que ele colocava fogo no local. Quando os guardas chegaram ao local o fogo já tomava conta do depósito e foi preciso o deslocamento de dois caminhões do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

Uma testemunha que estava em uma sorveteria em frente ao ecoponto viu o momento em que Marcial passou por baixo da cerca e ateou fogo. Depois saiu correndo, mas foi perseguido pelos moradores. Os guardas encontraram uma caixa de fósforo no bolso dele.

