Corpo de Bombeiros é acionado após ventilador pegar fogo em escola

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada após funcionárias relatarem que uma sala de aula estava em chamas no final da manhã deste sábado (05) em Corumbá - distante aproximadamente 427 km de Campo Grande.

De acordo com assessoria do Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou em um ventilador de parede que atingiu o forro da sala, ocasionando em grande quantidade de fumaça no local. Não foi necessária utilização de água, apenas a retirada do objeto e realizar a ventilação ambiental da escola. No momento do incidente, não tinha nenhum aluno na escola, apenas funcionários. Ninguém se feriu.

